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21:31 24.02.2025

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

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Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

Компенсації за шкоду, спричинену військовою агресією РФ проти України, має виплатити Росія як країна-агресор, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я підтримую ідею, щоб спочатку Україна отримала компенсацію, тому що саме вони втратили багато своїх співгромадян і були знищені цією атакою. По-друге, всі, хто заплатив, можуть отримати компенсацію, але не з боку України, з боку Росії, тому що вони були тими, хто вчинив агресію", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

Виправляючи коментар Трампа про те, що Європа позичає гроші Україні, Макрон уточнив, що європейські країни використовували такі ж самі механізми гарантій і грантів, як і США.

"Ні, ми, відверто кажучи, заплатили. Ми заплатили 60% від загальнї суми, і це було, як і в США, за рахунок позик, гарантій, грантів, і ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло. У нас є 230 мільярдів заморожених активів у Європі, російських активів, але це не як застава кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені. Якщо, зрештою, під час переговорів, які ми матимемо з Росією, Росія захоче віддати нам ці заморожені активи, ми їх продамо і ліквідуємо", - пояснив Макрон.

 

Теги: #компенсация #макрон #война

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