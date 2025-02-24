Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

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Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є ряд кроків, які ще потрібно зробити, але ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластер 1 "Фундаментальні основи", кластер 2 "Внутрішній ринок", кластер 6 "Зовнішні відносини" вже під час головування Польщі, а потім у нас є ще півроку, щоб відкрити інші три", – сказала вона на спільному засіданні Єврокомісії та уряду Україні в Києві в понеділок у 3-тю річницю початку повномасштабної агресії РФ.

Кос підкреслила, що Єврокомісія інвестує в прискорення процесу вступу України до ЄС та, як і Україна, прагне якнайшвидше досягти суттєвого прогресу.

В той же час вона підкреслила, що для виконання таких амбітних планів треба наполегливо працювати з обох сторін.

"Щоб прогрес не втрачав темпів, дуже важливо підтримувати високий темп реформ, забезпечуючи при цьому відповідальність усього суспільства, що передбачає підтримку дійсно тісного партнерства з депутатами Верховної Ради, громадянським суспільством, а також представниками приватного сектору", – заявила єврокомісар.

Вона додала, що хоча рішення щодо наступних кроків залишається за країнами-членами, важливо надати їм міцну фактологічну базу, яка демонструє прогрес і дозволяє швидко приймати рішення.

Кос також зазначила, що Єврокомісія пропонує Україні повністю приєднатися до внутрішнього енергетичного ринку ЄС до 27 квітня, а ключові елементи безпеки поставок, зокрема, газу, будуть запроваджені вже влітку цього року.

"До літа наступного року ми також зможемо вивести вас на більшу частину внутрішнього ринку товарів, що дасть вам величезний економічний поштовх", – повідомила Кос.

За її словами, обидві ініціативи будуть підкріплені значним фінансуванням з Ukraine Facility.