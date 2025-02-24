Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

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Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми маємо відігравати свою роль в рамках гарантій безпеки", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, проєкт безпекових гарантій для України передбачає розміщення миротворців. "Війська не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія", додав він.