Події

20:46 24.02.2025

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

1 хв читати
Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми маємо відігравати свою роль в рамках гарантій безпеки", - заявив Макрон на брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, проєкт безпекових гарантій для України передбачає розміщення миротворців. "Війська не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія", додав він.

Теги: #безпека #макрон #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:15 24.02.2025
Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

19:09 21.02.2025
Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

21:21 20.02.2025
Лідери Франції та Великої Британії наступного тижня відвідають США

Лідери Франції та Великої Британії наступного тижня відвідають США

21:01 20.02.2025
Макрон: Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України

Макрон: Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України

19:40 20.02.2025
Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

09:00 20.02.2025
21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

21:54 19.02.2025
Макрон проінформував Зеленського про нові домовленості з партнерами

Макрон проінформував Зеленського про нові домовленості з партнерами

21:45 19.02.2025
Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі

Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС та Канади: Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі

06:51 19.02.2025
Макрон: Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні

Макрон: Франція не відправлятиме в Україну сухопутні війська для участі у війні

19:24 18.02.2025
Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

Франція 19 лютого скликає другу зустріч для обговорення України та безпеки в Європі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

ОСТАННЄ

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА