Фон дер Ляєн: Україна в березні отримає EUR3,5 млрд

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що новий платіж Україні в розмірі EUR3,5 млрд надійде вже у березні.

Відповідне оголошення вона зробила у понеділок в Києві, виступаючи на міжнародному саміті з підтримки України, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Можу анонсувати, що вже в березні надійде новий платіж Україні в EUR3,5 млрд», - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що завдяки Ukraine Facilityта позики G7 «ми закрили бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік».

«Паралельно ми повинні прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. І це буде основою нашої роботи в найближчі тижні. Сьогодні я тут з колегією Європейської комісії. Вільна та суверенна Україна є не лише інтересом Європи, а й усього світу. Автократи в усьому світі дуже уважно стежать за тим, чи залишиться безкарним, якщо ви вторгнетесь у сусіда та порушите міжнародні кордони. Або якщо є справжнє стримування», - зазначила вона.

Президент Єврокомісії також нагадала, що президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав позачергове засідання лідерів ЄС. За словами фон дер Ляєн, на цьому засіданні вона має намір представити представлю комплексний план того, як збільшити наше європейське виробництво зброї та оборонний потенціал.

«І Україна теж виграє», - впевнена фон дер Ляєн.