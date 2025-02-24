60 національних товариств МФЧХіЧП мобілізували 2,3 млрд швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та українців

За три роки 60 національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в усьому світі мобілізували 2,3 мільярда швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та людей з України, повідомила президентка Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Кейт Форбс.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” з нагоди свого візиту до України Форбс розповіла, що загалом мережа МФЧХ надає важливу підтримку Українському Червоному Хресту та допомагає українцям у сусідніх країнах.

“60 національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в усьому світі мобілізували 2,3 мільярда швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та людей з України. 22,5 млн осіб отримали базову допомогу в Україні та за її межами. Майже 282 млн швейцарських франків надано фінансової допомоги. Майже 4,7 млн осіб отримали грошову допомогу”, - сказала вона.

Крім того, 1,4 мільйона людей отримали первинні медичні послуги та/або направлення до державних закладів охорони здоров’я.

“Це все поточна робота. Наприклад, минулого тижня я була у США на зустрічі з великими філантропами, і вони сказали, що знають Червоний Хрест, але не мають уявлення, чим займається Український Червоний Хрест. Важливо це показати і пояснити суспільству, щоб воно розуміло, як в Україні, так і за її межами. Одна з моїх цілей - відвідування різних форумів, таких як ООН. І я збираюся поїхати на великий дипломатичний форум на Близький Схід і говорити про Україну. Ми не можемо забути Україну”, - наголосила президентка.

Водночас вона наголосила, що зараз зміна зовнішньої допомоги не лише в США, а й у ЄС, що обговорювалось на зустрічах в Києві.

“Ми обговорили з урядом основні питання та шляхи, куди нам потрібно рухатися. Федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця також може допомогти координувати та отримати фінансування, тому наші дискусії були досить широкими. Усвідомлення ситуації, в якій ми перебуваємо, допомагає нам знаходити нових донорів і зосереджуватися на речах, які є найважливішими та мають найбільший вплив”, - повідомила вона.