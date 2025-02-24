Каллас їде до Рубіо: Без європейців та українців не може бути мирної угоди

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас переконана, що будь-яка угода про мир в Україні не буде працювати без того, щоб до цього не були залучені ЄС та Україна. Щоб обговорити це, вона збирається в США.

«Жодна угода без нас не зможе працює. Тож це дуже зрозуміло. Ви можете обговорювати з Путіним все, що завгодно, але якщо це стосується Європи чи України, то Україна і Європа також повинні погодитися на цю угоду», - заявила Каллас у понеділок в Брюсселі журналістам перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

У цьому зв’язку вона повідомила, що завтра їде до СШАполучених Штатів, щоб зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо та іншими там, щоб «обговорити ці та інші питання, оскільки це надзвичайно важливо».

На переконання Каллас, «важливо, щоб ми зберігали єдність» також під час зустрічі з американською стороною інших лідерів ЄС та Європи.

Коментуючи на прохання журналістів висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором», Високий представник сказала: «Ці заяви досить цікаві. Я маю на увазі, про «диктатора». По-перше, коли я почула це, то був упевнений, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у Путіна не було виборів, в Росії не було виборів 25 років. Зеленський обраний лідером, обраний на вільних і чесних виборах, і, звичайно, під час війни вибори проводити не можна. Багато країн мають у своїх конституціях положення про те, що вибори проводити не можна, тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, а не в ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якого ви повинні зосередити свою силу».

Тому Каллас припустила, що «повідомлення, які надходять зі Сполучених Штатів», говорять про те, що «російський наратив там представлений дуже сильно».