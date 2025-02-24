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09:16 24.02.2025

Каллас їде до Рубіо: Без європейців та українців не може бути мирної угоди

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Каллас їде до Рубіо: Без європейців та українців не може бути мирної угоди

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас переконана, що будь-яка угода про мир в Україні не буде працювати без того, щоб до цього не були залучені ЄС та Україна. Щоб обговорити це, вона збирається в США.

«Жодна угода без нас не зможе працює. Тож це дуже зрозуміло. Ви можете обговорювати з Путіним все, що завгодно, але якщо це стосується Європи чи України, то Україна і Європа також повинні погодитися на цю угоду», - заявила Каллас у понеділок в Брюсселі журналістам перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

У цьому зв’язку вона повідомила, що завтра їде до СШАполучених Штатів, щоб зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо та іншими там, щоб «обговорити ці та інші питання, оскільки це надзвичайно важливо».

На переконання Каллас, «важливо, щоб ми зберігали єдність» також під час зустрічі з американською стороною інших лідерів ЄС та Європи.

Коментуючи на прохання журналістів висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором», Високий представник сказала: «Ці заяви досить цікаві. Я маю на увазі, про «диктатора». По-перше, коли я почула це, то був упевнений, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у Путіна не було виборів, в Росії не було виборів 25 років. Зеленський обраний лідером, обраний на вільних і чесних виборах, і, звичайно, під час війни вибори проводити не можна. Багато країн мають у своїх конституціях положення про те, що вибори проводити не можна, тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, а не в ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якого ви повинні зосередити свою силу».

Тому Каллас припустила, що «повідомлення, які надходять зі Сполучених Штатів», говорять про те, що «російський наратив там представлений дуже сильно».

Теги: #рубіо #каллас

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