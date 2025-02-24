Події

08:37 24.02.2025

Сили оборони збили вночі 113 ворожих дронів з 185, 71 локаційно втрачений без наслідків

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Сили оборони збили вночі 113 ворожих дронів з 185, 71 локаційно втрачений без наслідків
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські захисники збили в ніч на понеділок, 24 лютого, 113 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів-імітаторів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляється на сторінці Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 113-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина", - розповіли у Повітряних силах.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

У ніч на 24 лютого 2025 року (з 20.00 23 лютого) противник атакував Україну 185 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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