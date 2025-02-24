Упродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб