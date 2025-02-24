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03:58 24.02.2025

Спецпосланник Трампа висловив оптимізм щодо швидкого припинення війни в Україні

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Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф висловив оптимізм щодо швидкого підписання мирної угоди, він сказав це в інтерв'ю оглядачеві CNN Джейку Тапперу в ефірі "State of the Union" в неділю.

Відповідаючи на запитання про суботній коментар прес-секретаря Білого дому Кароліни Левітт про те, що Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на угоду вже цього тижня, Віткофф висловив упевненість в цій ідеї.

"Наші розмови в Саудівській Аравії з держсекретарем і радником з національної безпеки були, на мій погляд, позитивними, конструктивними і явно сприяли нарощуванню імпульсу. Тому я б сказав, що я налаштований оптимістично і позитивно, так само як і президент, що ми можемо зробити щось досить швидко", - заявив Віткофф.

Також спецпосланник президента США заявив, що США може використати "Стамбульські домовленості" 2022 року "як орієнтир для мирної угоди" між Україною та Росією.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/02/23/politics/video/sotu-steve-witkoff-optimistic-over-russia-ukraine-war

Теги: #війна #переговори #віткофф #сша

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