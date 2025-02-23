Події

18:52 23.02.2025

США очікують підписання угоди про права на українські копалини до кінця тижня

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США очікують підписання угоди про права на українські копалини до кінця тижня

Спеціальний посланник США Стів Віткофф очікує, що угода про права на корисні копалини з Україною буде підписана до кінця тижня.

"Ця угода багато в чому стосується відплати за все, що ми зробили в ім'я українського народу. І так це бачить президент (Трамп – ІФ-У). Я очікую підписання угоди цього тижня", - сказав Віткофф у неділю в програмі CNN "State of the Union".

Він додав, що раніше президент України Володимир Зеленський "похитнувся у своїх зобов’язаннях щодо цього".

"Президент надіслав йому послання. Він більше не коливається. Я думаю, є причина, чому він не коливається. Це тому, що він розуміє, що ми так багато зробили, і ця угода має бути підписана. І я думаю, ви побачите його підписаним цього тижня", - впевнений Віткофф.

Теги: #копалини #угода

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