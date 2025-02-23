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18:44 23.02.2025

Зустріч з Трампом буде, але не можу сказати коли, закінчити війну без України неможливо - Зеленський

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Зустріч з Трампом буде, але не можу сказати коли, закінчити війну без України неможливо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде, але поки він не можу сказати - коли саме.

"Я вважаю, що це правильно (зустріч Зеленського з Трампом перед зустріччю Трампа з Путіним –ІФ-У), щоб не змінювати акценти і пріоритети "хто кому хто". Я вважаю, що це помилково для суспільства українського – бо буде невіра до США, якщо вийде йому спочатку зустрічатися з Путіним. Так само, я вважаю, це буде погано для суспільства Америки, бо вони не будуть розуміти що відбувається... І це буде поганий сигнал для європейців", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві, відповідаючи на запитання, чи є домовленості про зустріч з Трампом перед зустріччю президента США з Володимиром Путіним.

Президент наголосив, що, напевно, його зустріч з Трампом буде, але він не може сказати коли саме.

"Прийде час, прийде момент і ми зустрінемося з президентом Трампом. Без цього неможливо закінчити війну, без однієї сторони, без України, без жертви – не можливо. І якщо Америка, я в це не вірю, але все буває, домовиться з руськими про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди", - констатував Зеленський.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

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