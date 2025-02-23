Зеленський допускає необхідність ратифікації Радою угоди зі США

Президент України Володимир Зеленський допускає необхідність ратифікації угоди зі США у Верховній Раді.

"Що стосується формату цієї угоди. Дійсно, якщо це угода і там немає цифр, конкретних цифр, то я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламентом України, хоча я не проти", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він відзначив, що при спілкуванні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом повідомив, що якщо американська сторона хоче бачити в угоді конкретні цифри, то згідно українських законів буде необхідна ратифікація парламентом.

"Можна підписати, а потім ратифікувати. Міністри можуть підписати і потім ратифікувати. Ми б дуже хотіли зустрітися з президентом Трампом – поставити крапки на цій угоді, міністри б підписали, парламент ратифікував, і всі би були щасливі", - додав Зеленський.

На запитання, чи не будуть у разі необхідності ратифікації парламентарі "на цьому гратися", президент відповів, що це "серйозні речі, а не іграшки".