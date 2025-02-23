Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни в Україні - Сибіга

Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни в Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами спілкування з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

"Я переконаний, що Китай також зацікавлений у справедливому завершенні війни. Для Китаю Європа є найбільшим ринком, найбільш ємким ринком тому вони зацікавлені у відсутності дестабілізації у цьому регіоні", - сказав Сибіга на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю.

"Ми мали надзвичайно продуктивну розмову з Ван Ї (міністр закордонних справ Китаю – ІФ-У). Це вже була друга розмова на полях Мюнхенської конференції. Вона була надзвичайно предметна, змістовна. І я переконаний – з подальшими продовженнями. Ми обговорили питання пов'язане з головуванням в Радбезі ООН. Це співпадає з нашими заходами на майданчиках ООН, пов'язаних з третіми роковинами повномасштабного вторгнення, це також було в полі зору обговорення", - додав глава МЗС України.