Глибина ударів по Росії досягла 1700 км – головнокомандувач ЗСУ

Фото: t.me/osirskiy

Україна продовжує нарощувати розвиток власних зброї і боєприпасів, в першу чергу технологічних рішень, які допомагають зберегти життя військовослужбовців, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Насамперед, це напрямок безпілотних систем, роботизованих платформ та морських дронів. Ми перші у світі створили окремі Сили безпілотних систем, до речі, цей наш досвід приймає також оперативні. Б'ємо ворога на відстані, нарощуємо удари по його території. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств, військово-промисловий комплекс, нафтопереробні заводи, інші енергетичні та логістичні об'єкти, які Росія використовує у війні проти нас, є об'єктами наших ударів. Дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км", - розповів Сирський на форумі "Україна. Рік 2025" в Києві в неділю.

Він зазначив, що у 2024 році наші Сили безпілотних систем здійснили близько 130 операцій.

"Загалом за 2024 рік цілями успішного комплексного військового ураження на російській території стали 377 об'єктів. Протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1 мільйон 300 тисяч дронів. Цього року ми маємо отримати ще більше. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших ефективних дронів. Зараз активно працює налаштування напрямку оптоволоконних дронів, що є на даний час викликом. Наше завдання – бути попереду в цій технологічній війні, давати відповідь на виклики та реалізацію передових рішень", - вказав головнокомандувач.