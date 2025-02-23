Події

14:33 23.02.2025

Сибіга: Уникнення від називання Росії агресором не змінює того факту, що вона ним є

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Сибіга: Уникнення від називання Росії агресором не змінює того факту, що вона ним є

Міжнародній спільноті слід не довіряти словам Володимира Путіна, а дивитися на його дії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи чергову російську атаку на населені пункти України.

"Цієї ночі Росія запустила на Україну рекордні 267 смертоносних безпілотників, націлених на цивільних осіб та критичну інфраструктуру. Це свідчить про те, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен вірити словам Путіна. Натомість подивіться на його дії", - написав Сибіга в соцмережі Х.

 

Теги: #атака_бпла_рф #реакція #сибіга

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