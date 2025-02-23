Події

14:28 23.02.2025

Європейські лідери розробили проєкт миротворчого плану для України за участю американських збройних сил – ЗМІ

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон планують представити президенту США Дональду Трампу план розгортання миротворчої місії в Україні у випадку припинення вогню із включенням американських військових, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За даними видання, США можуть не розгортати власні сили в Україні, однак у випадку загрози з боку росіян розміщені у Європі частини мають розгорнути системи ППО і привести до бойової готовності підрозділи повітряних сил у країнах, що межують з Україною. Велика Британія та Франція, в свою чергу, готові взяти на себе захист чорноморської портової інфраструктури і прибережних міст.

Відзначається, що у разі відмови США від участі Європа матиме труднощі з розгортанням миротворців.

За даними джерел, Стармер обговорить план з Трампом у четвер. До цього, в понеділок, 24 лютого, з Трампом зустрінеться Макрон, який ознайомить американського президента з поглядами союзників на війну Росії проти України.

Теги: #план #миротворці

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