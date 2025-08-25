КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

Представник МЗС КНР Го Цзякунь спростував повідомлення, що з'явилося в ЗМІ, про нібито готовність Китаю до участі в можливому міжнародному миротворчому контингенті в Україні, повідомляє підконтрольна Комуністичній партії Китаю газета Global Times.

"У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення німецької газети Die Welt про те, що дипломатичні представники ЄС повідомляли про висловлення КНР готовності брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні, речник МЗС КНР Го Цзякунь сказав у понеділок, що такі повідомлення не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та прозора", - ідеться в повідомленні газети в соцмережі Х.

Раніше Die Welt із посиланням на джерела в ЄС писала про готовність КНР взяти участь у розгортанні миротворчих сил в Україні. "Китай подав сигнал про готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні. Про це Die Welt заявили дипломати ЄС у неділю, посилаючись на джерела в китайських урядових колах. Однак вони наголосили, що уряд у Пекіні піде на це лише в тому разі, "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата ООН", - повідомляла газета.