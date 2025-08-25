Інтерфакс-Україна
Події
12:02 25.08.2025

КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

1 хв читати
КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

Представник МЗС КНР Го Цзякунь спростував повідомлення, що з'явилося в ЗМІ, про нібито готовність Китаю до участі в можливому міжнародному миротворчому контингенті в Україні, повідомляє підконтрольна Комуністичній партії Китаю газета Global Times.

"У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення німецької газети Die Welt про те, що дипломатичні представники ЄС повідомляли про висловлення КНР готовності брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні, речник МЗС КНР Го Цзякунь сказав у понеділок, що такі повідомлення не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та прозора", - ідеться в повідомленні газети в соцмережі Х.

Раніше Die Welt із посиланням на джерела в ЄС писала про готовність КНР взяти участь у розгортанні миротворчих сил в Україні. "Китай подав сигнал про готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні. Про це Die Welt заявили дипломати ЄС у неділю, посилаючись на джерела в китайських урядових колах. Однак вони наголосили, що уряд у Пекіні піде на це лише в тому разі, "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата ООН", - повідомляла газета.

Теги: #миротворці #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 23.08.2025
У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

10:52 21.08.2025
Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

00:01 21.08.2025
Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

19:08 25.07.2025
Посол України в КНР Нечитайло вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну

Посол України в КНР Нечитайло вручив вірчі грамоти Сі Цзіньпіну

17:23 24.07.2025
КНР вітає останній раунд переговорів між Україною та РФ та обмін полоненими – МЗС

КНР вітає останній раунд переговорів між Україною та РФ та обмін полоненими – МЗС

03:17 13.04.2025
Москва негативно реагує на пропозиції Келлога – ISW

Москва негативно реагує на пропозиції Келлога – ISW

20:06 26.03.2025
Україна потребує бойових частин від країн союзників, а не миротворців – Жовква

Україна потребує бойових частин від країн союзників, а не миротворців – Жовква

13:35 24.03.2025
Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

18:37 22.03.2025
Італійські ЗМІ пишуть про дві можливі миротворчі місії в Україні задля припинення війни

Італійські ЗМІ пишуть про дві можливі миротворчі місії в Україні задля припинення війни

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА