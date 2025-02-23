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13:26 23.02.2025

В Україні 10 гуманітарних працівників ООН загинули минулоріч через російські атаки – гуманітарний координатор

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В Україні 10 гуманітарних працівників ООН загинули минулоріч через російські атаки – гуманітарний координатор

В Україні за 2024 рік загинули 10 працівників ООН, задіяних у наданні гуманітарної допомоги, повідомив координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Десять людей були вбиті і 41 – був поранений, на жаль. Це гуманітарні працівники, які працюють в рамках гуманітарного реагування ООН", - сказав він.

Шмале пояснив, що це число включає дані не всіх 600 національних і міжнародних неурядових організацій, а тих, що співпрацюють з ООН в системі гуманітарного реагування. які також допомагають разом з ООН людям.

"Це лише кількість людей, які працюють в рамках гуманітарного реагування, яке я координую", - сказав Шмале.

Він додав, що перше, що робиться для захисту гуманітарних працівників, - це надання захисного спорядження, а також адвокація перед донорами для його передачі.

"Іноді гуманітарна допомога в умовах війни означає, що доводиться йти на ризик. Гуманітарні працівники, які ризикують, наприклад, надаючи зимовий одяг, також потребують захисту. Тому я прошу донорів давати також гроші на захист працівників, які виконують цю роботу", - наголосив він.

Водночас Шмале зазначив, що російські збройні сили вдаються до жахливих дій - наносять подвійний ракетний удар.

"Коли вони запускають ракету, то спочатку приїжджають ті, хто надають допомогу після такого удару, і потім росіяни запускають ще одну ракету", - пояснив він.

В ООН наголосили, що війна має свої правила, і необхідно захищати цивільне населення, а також гуманітарних працівників.

"Тому ми повинні постійно нагадувати російським збройним силам: не атакуйте гуманітарні конвої, не атакуйте гуманітарних працівників, не атакуйте цивільну інфраструктуру, в тому числі енергетичну. РФ недостатньо поважає правила війни", - заявив Шмале.

Теги: #оон #війна #загибель #працівники

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