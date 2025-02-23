Гуманітарні потреби в Україні залишатимуться значними, навіть коли припиняться бойові дії - координатор ООН

Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

Ексклюзивне інтерв'ю помічника генерального секретаря ООН, координатора системи ООН в Україні і гуманітарного координатора Матіаса Шмале агентству “Інтерфакс-Україна”

Текст: Валерія Прощенко

Наближається третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що зробила ООН для допомоги українцям, страждаючим від війни?

З лютого 2022 року відбулося значне розширення масштабів гуманітарної допомоги, яка складалася з кількох елементів. Велика увага приділяється підтримці людей на лінії фронту, численні так звані міжвідомчі конвої привозять життєво необхідну допомогу: непродовольчі товари, набори для укриттів та продукти харчування. ООН має понад 600 партнерів, які виконують цю роботу. Понад 400 є українськими організаціями, деякі з яких є місцевими волонтерськими групами, які допомагають людям на лінії фронту, і трохи більші організації, які допомагають людям пересуватися.

У 2022 році в країну на гуманітарну допомогу надійшло понад $4 мільярди, у 2023 році – $2,6 мільярда, а торік – $2,2 мільярда. І значна частина, особливо в перший рік, пішла на допомогу біля лінії фронту.

Другим елементом є допомога людям, які покинули лінію фронту, підтримка евакуації та супровід особливо вразливих людей під час руху.

Це включало допомогу людям у транзитних центрах, і була значна підтримка також у тому, що ми називаємо колективними центрами. У 2024 році 32 партнери надали підтримку в 1032 колективних центрах. Також варто відзначити грошову допомогу, яка надається людям. Часто в транзитних і колективних центрах є тримісячна багатоцільова виплата готівкою, щоб люди могли себе утримувати.

Третім напрямком є ​​відповідь на атаки. Я сам бачив багато постраждалих місць, переважно вздовж лінії фронту. Знову ж таки, фантастична мережа місцевих організацій, які займаються тим, що ми називаємо першим реагуванням (допомагаючи людям подолати перший шок, забезпечуючи їх одягом, їжею, переїздом у безпечніше місце).

Ще один важливий компонент, який ми надаємо вже третю зиму поспіль, це те, що ми називаємо допомогою у зимовому періоді. Наприклад, багато разів колони доставляли тверде паливо до незахищених громад, особливо в сільській місцевості поблизу лінії фронту.

Значна частина реагування на війну в Україні полягає в допомозі захистити вразливих людей, і конкретними прикладами цього є ті люди, які зазнали насильства, у тому числі сексуального, і потребують безпечних місць. Деякі наші колеги та організації, залучені до гуманітарної допомоги, допомогли створити безпечні місця. Є кваліфіковані соціальні працівники та психологи, які допомагають людям пережити травми, спричинені війною.

Я також був у деяких із цих колективних центрів, де надаються юридичні консультації. Звичайно, коли тікаєш після удару чи бойових дій, іноді документи губляться, особливо в зруйнованих будинках. Це ще один приклад важливої ​​гуманітарної допомоги. Вода була ще одним ключовим компонентом реагування, включаючи як транспортування води вантажівками, так і фізичну доставку її людям, а також ремонт водоочисних і розподільних установок.

Про що важче говорити в дуже конкретних термінах, так це про кризу психічного здоров’я, яку спричиняє ця війна. Ми разом з урядом і партнерами намагаємося зробити все, що можемо. Але українців постійно атакують, що викликає багато тривоги. Ми намагаємося знайти масштабну відповідь на цю "приховану" кризу психічного здоров'я.

Озираючись на лютий 2022 року, ми згадуємо надзвичайно трагічний рік, позначений величезними гуманітарними потребами. Які ключові пріоритети та напрямки діяльності на 2025 рік?

На мій погляд, пріоритети гуманітарного реагування суттєво не змінилися. У нас на лінії фронту все ще є дуже вразливі люди, особливо люди похилого віку та маломобільні люди. Це залишається пріоритетом. Наш другий пріоритет – евакуація. Лінія фронту змінюється, тому багато людей за останні кілька місяців були змушені переїхати. І, звісно, ​​триває відповідь на російські військові удари по всій країні.

Що трохи змінилося, так це дві речі, оскільки ми, на жаль, наближаємося до трирічної позначки та переходимо до четвертого року. По-перше, це криза психічного здоров’я. Чим довше триває війна, тим більше психічне напруження вона викликає у населення. Люди втомилися від війни, і це новий вимір, на який ми маємо звернути увагу. Треба думати про це і як ми можемо допомогти людям. Ніхто не здається, але важливо впоратися зі зростаючою втомою та психічним стресом. Це перше.

Друге – це ВПО – внутрішньо переміщені особи. Зараз понад три мільйони людей, що нікуди не збираються найближчим часом. Наприклад, на Харківщині майже півмільйона переселенців. Люди не можуть повернутися до своїх домівок через війну та сильно заміновані території. І вони не хочуть їхати далі на захід, де може бути безпечніше – вони хочуть залишатися ближче до своїх домівок. Тому глава ОВА сказав, що для цих людей потрібне довготривале рішення, наприклад соціальне житло. Це означає переїзд із колективних місць у більш пристойні місця для проживання, тому що вони можуть бути тут місяцями, якщо не роками. Я пам’ятаю стару жінку, яку я зустрів у Харкові на одному з таких місць, яка вже була там два роки. Люди хочуть повернутися додому. Але оскільки це може зайняти час, чи можемо ми знайти для них краще місце для проживання та чи можемо ми допомогти з роботою?

Отже, є щонайменше 3 мільйони людей, які не підпадають під згадані мною категорії (реакція на передовій, евакуація чи відповідь на удари), які застрягли в ситуації, яка може тривати місяцями. І як ООН ми говоримо про довгострокові рішення для ВПО, і я вважаю, що це пріоритет, який розвивається, оскільки ми трагічно переходимо в наступний рік.

Але знову ж таки, поки триває війна, я думаю, перші 3 пріоритети залишаться.

Незважаючи на це, ми повинні думати про майбутнє. Україна хоче закінчити війну, про це неодноразово говорив президент. Я відчуваю, що цього року ми можемо побачити припинення війни. Не мир, але припинення вогню. Ніхто не знає, що буде після припинення вогню. Гуманітарні потреби, швидше за все, не зникнуть у день, коли замовкнуть гармати, особливо якщо не буде справедливого миру. Для мене мир означає справедливість. Якщо війна припиниться зараз, але залишаться окуповані території, що означає справедливість для людей, які все ще там і потребують допомоги? Я чітко усвідомлюю, що гуманітарні потреби будуть існувати й надалі. І багато хто з переселенців також не зможе повернутися додому відразу, навіть якщо війна припиниться.

Ми також повинні продумати гуманітарний внесок у розмінування. Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Гуманітарна підтримка розмінування вже почалася, але це займе дуже багато часу.

З іншого боку, у нас є ветерани війни та люди з інвалідністю війни. Вони вчаться адаптуватися до нового життя, і для цього потрібна наша підтримка. Я переконаний, що гуманітарні потреби продовжуватимуться – люди потребуватимуть підтримки в засобах до існування, психічного здоров’я та соціальної інтеграції.

Ви згадали про так звану втому від війни. Чи відчуваєте ви її у спілкуванні з партнерами та донорами за кордоном?

Я чую кілька речей. Одна з них полягає в тому, що, на жаль, ми живемо у світі, де є не лише війна Росії проти України, а й інші кризи, наприклад, на Близькому Сході, в Судані, М'янмі. Я чую багато занепокоєння від міжнародних партнерів щодо нестачі ресурсів для вирішення всіх цих криз. Отже, партнери повинні визначати пріоритети своїх ресурсів.

І ми всі розуміємо, що завжди більше уваги приділяється найновішій кризі. Чим довше триває війна, тим вищий ризик того, що про неї забудуть, і це призведе до втоми донорів. Тим не менш, я не відчуваю втоми від солідарності. Всі розуміють, що Україну не можна залишати наодинці, і ми повинні продовжувати міжнародну солідарність з Україною та її народом. Але чим довше триває війна, тим важче підтримувати необхідне виділення ресурсів.

Друга річ - це політичні зрушення, і, звичайно, очевидно, що це Вашингтон. Я думаю, що в усьому світі спостерігається певна тенденція щодо необхідності надавати пріоритет своїм людям у власній країні і справлятися з безробіттям та місцевими проблемами, а також небажання продовжувати допомагати людям в інших країнах. На мою думку, це очевидна тенденція, і вона ускладнює для ООН та уряду утримування уваги до України.

Політика Вашингтона щодо міжнародної допомоги змінилася. USAID в Україні було наказано призупинити всі проекти, і, ймовірно, це матиме значні негативні наслідки для України. А як щодо ООН? Чи бачите ви ризики роботи в Україні без фінансування США?

Якщо донори з Вашингтона скоротять чи навіть припинять свою допомогу Україні, безумовно, виникнуть величезні виклики. Як і всі інші, ми все ще намагаємося зрозуміти, наскільки великим буде вплив. Мені зрозуміло, що вплив буде. Від кількох наших гуманітарних партнерів, які отримують пряме фінансування від США для своєї гуманітарної діяльності, я знаю, що їм довелося припинити діяльність.

Як відомо, є 90-денний термін для адмініструючих осіб USAID для оцінки та обґрунтування попередньо узгодженої допомоги. У той же час уряд США заявив, що продовжить гуманітарну роботу з порятунку життів. Тож я залишаюся відносно оптимістичним щодо того, що певна робота, яку ми тут виконуємо, буде продовжена. Я думаю, що є два знаки питання, які роблять це невизначеним.

По-перше, уряд США під керівництвом президента Трампа також дуже чітко говорить, що гуманітарна та міжнародна допомога має бути пов’язана з їхніми інтересами як країни. Тож питання, чи є підтримка України в їхніх інтересах. Ми сподіваємося, що США, які є таким важливим партнером у гуманітарній роботі в усьому світі, продовжуватимуть свою роботу з порятунку життів, у тому числі тут, в Україні.

Очевидно також, що вони дуже наполягають на тому, що так звана робота з питань різноманітності, рівності та інклюзії (DEI) має бути припинена. Я ще не знаю, що це означає для України. Нещодавно я відвідав центр у місті Дніпро, яким керує недержавна організація. Це безпечний простір для дітей, переважно переселенців, багато з них приїхали з лінії фронту. Також є діти з місцевої громади. І це робота з інклюзії. Близько 1000 дітей отримали підтримку, включаючи психологічну та соціальну підтримку, і стали частиною місцевої громади, де вони живуть зараз. Організації, яка керує цим центром, було сказано припинити його. Наразі вони знайшли спосіб продовжувати. Але якщо фінансування не відновиться, роботи можуть зупинитися. Громадська організація також керує двома іншими центрами в інших містах уздовж лінії фронту, тож загалом отримують підтримку 3000 дітей.

Інший приклад - центри підтримки жертв GBV (гендерно зумовленого насильства). Я відвідав деякі з них. Вони допомагають переважно жінкам, але також чоловікам, дівчатам і хлопцям, які зазнали гендерно зумовленого насильства на війні. І такі центри ризикують припинити своє існування. Це веде до того, про що я говорив раніше - існує прихована криза, криза психічного здоров'я, криза, пов'язана з насильством, яке пережили люди. Важлива робота з подолання цієї кризи знаходиться під загрозою, і я не знаю, чи відновлять США фінансування цієї роботи. Якщо ні, я не впевнений, що ми зможемо знайти альтернативні джерела. Ми всі розуміємо, що уряд не має достатньо ресурсів для надання таких послуг.

Вплив рішень США щодо фінансування може бути досить драматичним. Ми не знаємо напевно, але це можливо.

Чи можна поділитися деякими цифрами? Яка частка американських донорів у загальній підтримці?

Минулого року фінансування США [на гуманітарне реагування] становило 30%. Це дуже багато. Зрозуміло, що якщо 30% не буде, це відчутно. Більшість з цих 30% - це втручання, що рятують життя, наприклад, продукти харчування та непродовольчі товари. Я сподіваюся, що вони вирішать продовжити фінансування. Менша частина - це те, що я описав з точки зору діяльності з підтримки різноманітності, рівності та інклюзії. Значна частина нашої підтримки надається у грошовій формі, і не зрозуміло, чи вважає уряд США, що готівка рятує життя, чи ні. Вони ще не визначилися. Готівка була дуже важливою частиною реагування тут протягом останніх трьох років, тому для нас буде дуже серйозною проблемою, якщо готівка буде виключена з життєво важливої допомоги. Отже, майже третина нашої роботи опиниться під загрозою, якщо ми не знайдемо альтернативи і якщо не буде зроблено виняток щодо життєво необхідної допомоги, включаючи готівку.

Чи були якісь нові запити від нашого уряду, оскільки ми можемо зіткнутися з новою гуманітарною бюджетною кризою?

Звичайно, уряд звернувся до нас. У мене була дуже хороша зустріч з Іриною Верещук в Офісі президента, а також із заступницею міністра закордонних справ Мар'яною Бецою. Я думаю, що ми в одному човні. Уряд намагається зрозуміти, що саме це означає для України, як і ми.

Вони висловили мені надію, що якщо фінансування не відновиться, ми зможемо допомогти мобілізувати міжнародну спільноту для компенсації ресурсів. А по-друге, коли ви отримуєте менше фінансування, через, як я описав раніше, втому донорів, вам також доводиться розставляти пріоритети. Тому ми ведемо діалог з урядом про те, якими є пріоритети. Уряд цілком зрозуміло і справедливо сподівається, що ми зможемо продовжувати задовольняти найнагальніші потреби.

Деякі частини системи ООН, наші колеги з ПРООН, наприклад, багато зробили в енергетиці, відновленні енергетичного сектору. Багато роботи було зроблено українською владою за підтримки ООН, за підтримки США, і величезна підтримка надійшла від USAID для відновлення енергетики. Велике занепокоєння, на мою думку, викликає те, що якщо російські збройні сили продовжать атакувати енергетичний сектор, а холод стане більш сильним, то ми матимемо серйозні проблеми в цьому секторі.

Я вважаю, що український уряд, ООН та гуманітарна спільнота мають спільний інтерес. Ми хочемо мінімізувати вплив деяких рішень США, хочемо виступати за продовження їхнього фінансування і водночас шукати альтернативи та визначати пріоритети потреб.

Скільки людей потребують гуманітарної допомоги саме в Україні на сьогоднішній день?

У січні ми запустили так званий HNRP (План гуманітарних потреб та реагування на 2025 рік). Аналіз показує, що гуманітарної допомоги в Україні потребують понад 12 мільйонів людей. Як і перші три роки, ми надаємо пріоритет 6 мільйонам, які є найбільш вразливими. І ми просимо $2,6 мільярда на задоволення цих пріоритетних потреб.

Якщо можна, я хотіла би уточнити щодо грошової допомоги. Чи правильно я зрозуміла, що якщо США вирішать не продовжувати співпрацю з ООН, грошова допомога може припинитися?

Складність полягає в тому, що американський донор відіграє в ній значну роль. Багато людей кажуть, що гуманітарна операція в Україні була кращою, ніж у багатьох інших місцях, завдяки грошовому компоненту. Тому що, якщо ви даєте людям готівку, це більш гідно, тому що вони можуть вибирати, що важливо і де це купити.

Близько 24% нашої загальної діяльності здійснюється у формі готівки. Я сподіваюся, що грошову підтримку не буде виключено, тому що це ускладнить життя вразливих верств населення.

Повернімося до фронту. Він не так далеко від Дніпропетровської області. Ми всі сподіваємося, що цього не станеться, але чи готові ви до негайного реагування на потреби людей у цій місцевості?

Коли ми запустили HNRP, план гуманітарних потреб і реагування на 2025 рік, ми сказали, що нам потрібно залишатися максимально гнучкими і рухливими, щоб адаптуватися до потреб, що змінюються. Потреби змінюються, географія постійно змінюється. Люди евакуюються, це постійно різні місця, тому ми повинні бути гнучкими.

Це одна з причин, чому така велика частина реагування - це українські організації. Понад 400 з 600 залучених організацій - це українські організації. Для мене стратегія пристосування до мінливих потреб, у тому числі для Дніпра, полягає в тому, щоб працювати з усіма цими місцевими партнерами, тому що вони мають свої вуха й очі на місцях. Вони можуть швидко повідомити нам, де відбуваються зміни і до чого нам потрібно пристосуватися. Це одна велика частина того, що ми називаємо локалізацією - робота з місцевими суб'єктами.

А друга частина - це адвокація, не лише з США, але й з усіма нашими донорами, щодо гнучкості та фінансування. Якщо певне фінансування обмежене певною географією, скажімо, Харковом чи Херсоном, а потім раптом з'являються нові потреби в Дніпрі, нам потрібно, щоб донори дозволили нам бути гнучкими. Якщо потреби в Дніпрі будуть більші, ніж деінде, через зміну лінії фронту та переїзди людей, то, сподіваюся, донори погодяться. Деякі погоджуються, але не всі.

Тому частина моєї роботи полягає в тому, щоб сказати: "Будь ласка, дозвольте нам використовувати гуманітарну допомогу, яку ми отримуємо, якомога гнучкіше".

Як часто ви та ваша команда зазвичай відвідуєте прифронтові території? Оскільки допомогу потрібно надавати систематично.

Минулого року ми здійснили 50 міжвідомчих конвоїв на передову, близько до лінії фронту. Туди, де йдуть бойові дії, ми не можемо заїжджати, але доставляємо близько, в межах 10-20 кілометрів. Деякі з останніх конвоїв поїхали в Донецьку, Харківську та Херсонську області, доставляючи допомогу жителям громад, які живуть без води, електрики та інших базових послуг через тривалі бойові дії.

Минулого разу я розмовляла з вашою попередницею Деніз Браун і запитувала про критику ООН в Україні. Чи відчуваєте ви такий тиск критики? І які основні виклики у вашій роботі сьогодні?

Я приїхав в серпні минулого року, і мені випала честь працювати з Деніз протягом одного тижня. Ми разом поїхали на південь, і я вже тоді побачила, наскільки її поважають, наскільки вона помітна, наскільки люди її знають. Я намагаюся це продовжувати. Я думаю, що ООН потрібно, щоб про неї знали, і я хочу, щоб люди бачили, що ми робимо. Я відчуваю, що більшість українців цінують гуманітарну роботу, яку ми робимо. Я знаю, що були періоди, коли було відчуття, що ми робимо недостатньо. Але моє враження за ці перші шість місяців таке, що українська влада і український народ цінують нашу роботу, тому що вони бачать, що ми допомагаємо людям з багатьма речами, наприклад, з паливом і ремонтом будинків.

У нас в Україні працює понад 3 000 співробітників, більшість з них - українці. Близько 500 - іноземці, як і я. Я вважаю, що ми робимо фантастичну гуманітарну роботу, і ми робимо велику роботу з відновлення та розвитку. Я повинен згадати, що в Україні у нас є команда з прав людини, яка складається з 70 співробітників. Вони збирають докази воєнних злочинів. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що одного дня, сподіваюся, можна буде притягнути винних до відповідальності, а для цього потрібні докази.

Я знаю, що дехто незадоволений тим, що ми не надаємо більше доказів, але це частина проблеми війни. Деякі райони недоступні, ми не можемо самі поїхати на тимчасово окуповані території, звісно, зі зрозумілих причин. І ми хочемо бути дуже впевненими, що у нас дійсно є факти, тому що судді будуть дивитися на факти.

Тож це важлива частина, яку ми можемо зробити як ООН.

Неможливо не запитати вас про Курську область. Була інформація від української влади про можливість створення гуманітарного коридору. Чи знаєте ви щось про це, і якщо так, то чи готові ви займатися там гуманітарною роботою?

Ми - організація, яка належить державам-членам, в тому числі й Україні. Будь-яка країна-член має право звернутися до ООН з проханням про допомогу. Був запит від української влади про допомогу у вирішенні гуманітарних потреб у Курській області. І ми відповіли, що так, в принципі, можемо розглянути, яку підтримку можемо надати.

Далі мають відбутися дві речі. По-перше, ми повинні оцінити потреби. По-друге, нам потрібно, щоб обидві сторони погодилися. Оскільки це російська територія, нам потрібно, щоб російський уряд погодився, що ми приїдемо і надамо гуманітарну підтримку.

Поки що немає згоди, що ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Але ми готові надавати допомогу в Курській області.

Росіяни просто мовчать?

Так.

Була інформація, що близько десяти гуманітарних працівників загинули, на жаль, під час російської війни. Скільки ваших працівників було поранено, і що ви робите, щоб захистити свою команду?

Минулого року цифра сягнула 51. Десять людей були вбиті і 41 був поранений, на жаль. Це гуманітарні працівники, які працюють в рамках гуманітарного реагування ООН. Але є ще також 600 національних і міжнародних неурядових організацій. Просто жахлива річ, яку роблять російські збройні сили, - подвійний удар. Коли вони запускають ракету, то спочатку приїжджають ті, хто надають допомогу після такого удар, і потім росіяни запускають ще одну ракету.

Це лише кількість людей, які працюють в рамках гуманітарного реагування, яке я координую, але я думаю, що загинуло більше людей, які є державними службовцями або працівниками організацій, які не є частиною цього реагування, за яке я відповідаю. Це лише ті цифри, які ми знаємо стосовно організацій, що є частиною реагування, яке я координую.

Що ми робимо для захисту? Перше - це захисне спорядження. По-друге, з цим пов'язана адвокація.

Я намагаюся пояснити своїм колегам-донорам, що це не просто гроші на їжу чи зимовий одяг. Іноді гуманітарна допомога в умовах війни означає, що доводиться йти на ризик. Люди, які ризикують, наприклад, надаючи зимовий одяг, також потребують захисту. Тому, будь ласка, коли ви даєте гроші, дайте їх також на захист працівників, які виконують цю роботу.

Війна має свої правила. Міжнародне гуманітарне право - це правила війни. Ви повинні захищати цивільне населення. Ви повинні захищати гуманітарних працівників. Не можна стріляти по лікарні, наприклад, і по гуманітарних установах. Тому ми повинні постійно нагадувати російським збройним силам: не атакуйте гуманітарні конвої, не атакуйте гуманітарних працівників, не атакуйте цивільну інфраструктуру, в тому числі енергетичну. РФ недостатньо поважає правила війни.

Зважаючи на таку складну ситуацію з грошима, чи можуть з'явитися нові проєкти?

Напевно, ще зарано говорити про те, чи зможемо ми зробити більше. Але я глибоко переконаний, що якщо війна припиниться, то міжнародна спільнота допоможе. Гуманітарна допомога не припиниться. І це не тільки гуманітарна допомога, це фінансування відновлення та розвитку. І я відчуваю, що завдяки солідарності, яка була висловлена до цього часу, ми побачимо ресурси для такої роботи.

Одна з речей, яка мене дуже вразила, це те, що українці не чекають закінчення війни, щоб почати відновлювальні роботи. Я ніде більше не бачив такого на такому рівні. Вони починають негайно, як тільки з'являються можливості для відновлення. Але масштаби, які потрібні, враховуючи рівень руйнувань, величезні, і величезні інвестиції, необхідні для ремонту та відновлення. І деякі з них відбудуться лише тоді, коли війна припиниться.

Ми щойно провели два дні у Львові з командою ООН в Україні. Зібралися 24 агентства ООН, близько 10 з них - гуманітарні. Ми обговорювали, що ми робимо, щоб допомогти відновленню зараз. І що ми можемо зробити, коли гармати замовкнуть, щоб, сподіваюсь, допомогти інтенсифікувати відновлювальні роботи та роботу з розвитку? Ми повинні планувати і бути готовими.