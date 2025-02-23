Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 455 обстрілів по 13 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано у повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Степногірську, Лукʼянівському, Гуляйполю, Варварівці, Зеленому, а 265 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 3 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку, Гуляйполе та Новодарівку, а 167 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок.