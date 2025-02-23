Події

00:33 23.02.2025

Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив Келлог

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Президент України Володимир Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Президент США хоче миру і відданий йому. Його лідерство приведе мир до нього. Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США і необхідність покласти край цій війні міцним мирним врегулюванням", - написав він у Х в ніч на неділю.

Келлог також зазначив, що мав "чудову бесіду" з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1893368714969399589

Теги: #келлог #угода #зеленський #сша

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