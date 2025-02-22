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20:54 22.02.2025

Зеленський: Гарантії безпеки – це те, що об'єднує абсолютну більшість та гарантує, що Путін більше нікого не зможе обманути

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Зеленський: Гарантії безпеки – це те, що об'єднує абсолютну більшість та гарантує, що Путін більше нікого не зможе обманути

Президент України Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки обʼєднують абсолютну більшість в світі та гарантують, що Володимир Путін більше нікого не зможе обманути.

"Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки", - сказав президент у вечірньому відеозверненні у суботу.

Він зазначив, що за минулі 30 років відбулося "багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на Росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях".

"Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі", наголосив він.

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський

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