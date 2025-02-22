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17:21 22.02.2025

Європа повинна бути за столом переговорів про досягнення справедливого миру - Зеленський у розмові із Міцотакісом

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Європа повинна бути за столом переговорів про досягнення справедливого миру - Зеленський у розмові із Міцотакісом
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський переговорив з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом і підкреслив , що «Європа повинна бути за столом переговорів про досягнення справедливого миру».

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом і подякував за незмінну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Ми цінуємо солідарність грецького народу, рішучу позицію щодо засудження агресії та відстоювання принципу «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи», - написав Зеленський в соцмережі Х у суботу за підсумками розмови.

«Європа повинна бути за столом переговорів про досягнення справедливого миру. Обговорили зміцнення співпраці між нашими державами, спільні європейські проекти, гарантії безпеки та посилення оборонного потенціалу. Розраховую на спільну роботу над важливими ініціативами під час непостійного членства Греції в Раді Безпеки ООН. Дякую за підтримку», - зазначив президент України.

Теги: #міцотакіс #зеленський

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