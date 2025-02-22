Події

15:31 22.02.2025

Сибіга обговорив із головою МЗС Іспанії спільні дипломатичні зусилля задля досягнення справедливого миру

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Сибіга обговорив із головою МЗС Іспанії спільні дипломатичні зусилля задля досягнення справедливого миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом спільні дипломатичні зусилля напередодні третьої річниці повномасштабної агресії РФ.

" У мене була гарна розмова з @JMAlbares щоб обговорити останні міжнародні події та скоординувати дипломатичні зусилля напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України. Я ціную непохитну підтримку Іспанією України та нашої мети досягнення справедливого миру", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

Теги: #іспанія #сибіга

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