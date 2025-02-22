Зеленський після розмови з Схоофом: Нідерланди поділяють позицію - нічого про Україну без України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів плідну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

"Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", - написав Зеленський в соцмережі Х у суботу за підсумками перемовин.

Він висловив вдячність Нідерландам за надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України.

"Це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Схооф після телефонної розмови з Зеленським заявив, що Угода про припинення вогню між Україною та РФ, укладена без України є неприпустимою, а сама Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильної позиції. Він також повідомив про продовження тиску на РФ за допомогою європейських санкцій.