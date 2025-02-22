Події

13:11 22.02.2025

Двоє мешканців Купянська поранені через атаку ворожого БпЛА

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У суботу, близько 9:15, на виїзді з міста Куп'янськ Харківської області російський БпЛА поцілив у цивільний автомобіль, що їхав по трасі, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.

"Чоловік та жінка отримали численні поранення. Постраждалих 63 і 56 років госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб знищено вогнем", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції Харківської області.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область #бпла

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