Двоє мешканців Купянська поранені через атаку ворожого БпЛА

У суботу, близько 9:15, на виїзді з міста Куп'янськ Харківської області російський БпЛА поцілив у цивільний автомобіль, що їхав по трасі, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.

"Чоловік та жінка отримали численні поранення. Постраждалих 63 і 56 років госпіталізували до лікарні. Транспортний засіб знищено вогнем", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції Харківської області.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.