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12:21 22.02.2025

Заступник міністра оборони Боєв обговорив з американськими аналітиками обороноздатність України

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Заступник міністра оборони Боєв обговорив з американськими аналітиками обороноздатність України
Фото: https://mod.gov.ua

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся з представниками аналітичних організацій США на чолі з головою аналітичного центру KKR Global Institute, ексдиректором ЦРУ Девідом Петреусом, та обговорив з ними обороноздатність України та її потреби, повідомляється на сайті українського оборонного відомства у суботу.

"Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, актуальні потреби української армії та спроможності українського ОПК… Заступник міністра оборони України ознайомив Девіда Петреуса з потребами у системах ППО і ПРО та ракетах до них, важкою бронетехнікою, боєприпасами, зокрема і до РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

Сторони погодилися, що заклики до об’єднання Європи та нарощення оборонних бюджетів доречні, зокрема для підтримання безпекової допомоги Україні.

"Український ОПК виріс у понад 20 разів від початку широкомасштабного вторгнення, і багато номенклатури ми можемо виробляти самостійно. Однак для забезпечення критичних потреб Сил оборони продовжуємо розраховувати на підтримку партнерів, в тому числі від США", - сказав Боєв.

Учасники зустрічі також обговорили співпрацю з НАТО, роботу Спільного Центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та розвиток місії НАТО з підготовки та надання допомоги в галузі безпеки Україні (NSATU).

"Українська делегація наголосила на важливості продовжувати розвивати співпрацю з представниками американського ОПК в таких напрямках, як спільні підприємства, інновації, обмін технологіями і ліцензіями. Українська та американська сторони зійшлися на важливості нарощення власної обороноздатності України, необхідності об’єднання європейських країн довкола спільної загрози та підтримки тісної співпраці з США", - повідомили в Міноборони.

Теги: #міноборони #петреус

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