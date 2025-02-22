Упродовж доби зафіксовано 90 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

“ За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3050 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб