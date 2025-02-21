Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 245 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 245 військовослужбовців і 16 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

“ За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 — безповоротно. Знищено сім автомобілів, гармату, бойову машину піхоти, реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” та два мотоцикли. Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка”, гармату та автомобіль окупантів”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21252