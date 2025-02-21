США на початку березня запустять на орбіту телескоп для вивчення процесу виникнення Всесвіту

Сполучені Штати планують на початку березня запустити на орбіту космічну обсерваторію SPHEREx, призначену для дослідження процесу виникнення Всесвіту в перші миті його появи, повідомило NASA.

Апарату належить зібрати дані, що проливають світло на так званий інфляційний момент, коли за частки секунди після Великого вибуху простір збільшився в трильйони разів, перетворившись на великий Всесвіт, що розширюється.

SPHEREx складатиме карту Всесвіту, збираючи дані в оптичному та інфрачервоному світлі. Телескоп здатний розпізнавати інфрачервоне світло, яке важко спостерігати із Землі. Спектрофотометр буде використаний для створення карти всього небесного склепіння в 102 інфрачервоних діапазонах і збору даних про мільярд небесних об'єктів.

Місія SPHEREx триватиме 2,5 року, під час цього часу апарат створить першу інфрачервону 3D-карту Всесвіту.

Вартість супутника масою близько півтонни оцінюють у $488 млн. Для запуску SPHEREx буде використана ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Пуск відбудеться з бази Космічних військ США Ванденберг у Каліфорнії.

Ракета Falcon 9 також виведе на орбіту чотири американські супутники, створені в рамках проєкту PUNCH для дослідження сонячної корони і сонячного вітру.