Події

19:12 21.02.2025

Волц вважає, що американсько-українська угода щодо корисних копалин буде підписана в дуже короткий термін

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Волц вважає, що американсько-українська угода щодо корисних копалин буде підписана в дуже короткий термін

Американсько-українська угода щодо корисних копалин буде підписана в дуже короткий термін, пише The Guardian з посиланням на радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Волца.

Він відзначив, що підписання відповідної угоди між Україною та США спочатку було запропоновано президентом України Володимиром Зеленським.

"Ну, подивіться, ось підсумок. Президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткий термін. І це добре для України. Що краще для України, ніж бути в економічному партнерстві зі Сполученими Штатами?", – запитав Волц.

Він каже, що "до кінця всього цього ми матимемо Нобелівську премію миру поруч із ім’ям Дональда Дж. Трампа".

 

Теги: #копалини #угода #сша

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