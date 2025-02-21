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18:18 21.02.2025

Ексголова Тернопільської облради підозрюється у недекларуванні майна на понад 2 млн грн - НАБУ

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Ексголова Тернопільської облради підозрюється у недекларуванні майна на понад 2 млн грн - НАБУ

Антикорупційні органи повідомили народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. належну його матері квартиру площею 201,9 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Дії депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Як зазначається, ця особа також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 тис. грн.

НАБУ , а також САП не називають ім’я фігуранта, але, за даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

У червні 2023 року антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради, члена Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Головка тоді звільнили з-під варти після внесення застави розміром 805 тис. грн. ВАКС тоді відмовився усунути його з посади голови Тернопільської облради, але потім змінив запобіжний захід із застави на цілодобовий домашній арешт.

Теги: #майно #підозра #набу

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