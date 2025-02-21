Японія передала Нацполіції України мобільні криміналістичні лабораторії

В п’ятницю, 21 лютого, за сприяння посольства Японії в Україні спільно із представниками Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) відбулася передача 26 автомобілів Volkswagen Crafter, переобладнаних у пересувні криміналістичні лабораторії, повідомила Національна поліція України.

"Можливості цих пересувних криміналістичних лабораторій - якісно та оперативно провести огляд місця події, задокументувати воєнні злочини, а також провести попереднє дослідження речових доказів. У кожній з них - сучасне криміналістичне обладнання, а також унікальні прилади ANDE, які дозволяють встановити особу за 90 хвилин", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Крім того, як зазначається, в авто розташовані валізи для кожного виду дослідження - біологічна, універсальна, балістична, дактилоскопічна, трасологічна. Також вони обладнані освітлювальними приладами, фото -відео засобами, металошукачами та дроном, який дозволяє зафіксувати масштабні руйнування.

Захід відбувся у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною". Відтак ці мобільні лабораторії передадуть у всі криміналістичні підрозділи Нацполіції. У зустрічі взяли участь голова Національної поліції України Іван Вигівський, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме та постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє. Також до заходу онлайн долучилася Генеральна директорка з міжнародних справ Національного поліцейського агентства Японії Казумі Огасавара

"Сьогодні Посольство Японії в Україні передало нам 26 вже переобладнаних автомобілів Volkswagen Crafter. Ми їх передаємо у кожен регіон України, в пріоритеті - прифронтові регіони. Це дає новий подих у роботі нашим криміналістам, більшості з подібного обладнання до війни у нас не було", - наголосив Вигівський.

На знак вшанування взаємодії між Національною поліцією України та Національним поліцейським агентством Японії, у цих пересувних лабораторіях розмістили пам’ятні таблички з японським ієрогліфом "Кізуна". У перекладі з японської це означає "нерозривний зв'язок" і символізує дружбу між Україною та Японією.