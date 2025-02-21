Події

17:54 21.02.2025

Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок ударів по півночі Донецької області

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Щонайменше 1 людина загинула і 9 поранено внаслідок ударів по півночі Донецької області
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Житель Никанорівки (Донецька обл.) загинув та дев'ять мешканців різних населених пунктів півночі регіону отримали поранення внаслідок обстрілів з бору російських окупантів у п'ятницю, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вади Філашкін.

"У Слов'янську поранено 7 людей від 51 до 83 років, пошкоджено 62 приватні будинки та адмінбудівлю. У Краматорську поранено 39-річного чоловіка, пошкоджено 46 приватних будинків і 2 автомобілі. У Никанорівці Миколаївської громади відомо про 1 загиблу людину і 1 поранену, зруйновано будинок", - написав Філашкін в Телеграм.

Теги: #донецька_область #обстріли

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