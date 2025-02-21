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17:35 21.02.2025

Майже половина опитаних українців не довіряє президенту Зеленському - Info Sapiens

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Майже половина опитаних українців не довіряє президенту Зеленському - Info Sapiens

Серед українців 51% довіряють чинному президенту Володимиру Зеленському, 44% не довіряють, такими є результати опитування агенції Info Sapiens щодо ставлення українців до Зеленського.

Зазначається, показник довіри впав з майже 90% на початку вторгнення рф на території України (лютого-2022 року), але все ще складає близько половини опитаних.

"Чи може він складати 57% у лютому, як показують дані КМІС? Так, цілком. Наші лютневі дані будуть лише через кілька днів, але показник довіри в опитуваннях постійно змінюється, реагуючи на події навколо. Також треба враховувати похибку до 3%. Загалом наші дані збігаються з КМІС, і зважаючи на зміну у зовнішньополітичній ситуації, можна припустити що довіра до Зеленського у лютому зросла", - зазначили в Info Sapiens.

Згідно з оприлюдненими агенцією даними, до січня-2024 показник "недовіри" громадян до чинного президента України був на рівні 30%, проте у лютому-2024 він впав до 40% і з того часу тримається на цьому рівні або навіть набуває нижчих значень (44% у червні-2024, 47% у жовтні-2024, 49% у грудні 2024).

Теги: #опитування #зеленський

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