Події

15:37 21.02.2025

Якщо ХАМАС не поверне всіх заручників, його буде знищено – спецпосланець Трампа

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань заручників Адам Бьолер закликав палестинський рух ХАМАС повернути всіх утримуваних у секторі Газа людей та назвав неприпустимою підміну тіл померлих заручників.

Бьолер в ефірі телеканалу CNN у п'ятницю прокоментував підміну тіла загиблої ізраїльської заручниці Ширі Бібас на тіло іншої особи, що було підтверджено тестами ДНК з боку Ізраїлю. Він назвав це "жахливим вчинком" з боку ХАМАС та "явним порушенням" угоди про припинення вогню.

"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там", - сказав Бьолер. "На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - додав він.

Теги: #трамп #хамас

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