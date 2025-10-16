Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про страту бойовиками "Хамас" людей у місті Ґаза після припинення там військової операції армією Ізраїля погрозою провести там військову операцію проти "Хамасу".

"Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Газі, чого не було передбачено Угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер ввечері.

Як повідомлялося, в ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю і Хамас погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в Секторі Ґаза. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів і часткове виведення ізраїльських військових було першим етапом цього плану. Канцелярія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомляла, що ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди з Хамас.

Після виводу ізраїльских військ з контрольованих ними кварталів Ґази там сталися сутички між збройними угрупованнями, зокрема, і Хамас, були зафіксовані публічні страти принаймні вісьмох осіб.