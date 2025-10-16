Інтерфакс-Україна
Події
21:11 16.10.2025

Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

1 хв читати
Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про страту бойовиками "Хамас" людей у місті Ґаза після припинення там військової операції армією Ізраїля погрозою провести там військову операцію проти "Хамасу".

"Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Газі, чого не було передбачено Угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social в четвер ввечері.

Як повідомлялося, в ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю і Хамас погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в Секторі Ґаза. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів і часткове виведення ізраїльських військових було першим етапом цього плану. Канцелярія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомляла, що ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди з Хамас.

Після виводу ізраїльских військ з контрольованих ними кварталів Ґази там сталися сутички між збройними угрупованнями, зокрема, і Хамас, були зафіксовані публічні страти принаймні вісьмох осіб.

 

Теги: #газа #сша #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 16.10.2025
Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

20:47 16.10.2025
Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

20:46 16.10.2025
Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

19:03 15.10.2025
Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

20:51 14.10.2025
Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

07:56 14.10.2025
Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

22:56 13.10.2025
МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

19:57 13.10.2025
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

13:32 13.10.2025
В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

08:56 13.10.2025
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Літак із Зеленським приземлився у США

Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА