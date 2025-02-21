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15:21 21.02.2025

ДБР викрило керівника Хмельницької райадміністрації на хабарях від ухилянтів

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ДБР викрило керівника Хмельницької райадміністрації на хабарях від ухилянтів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії Нацполіцією та СБУ затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації за хабарництво на ухилянтах.

"Посадовець організував схему, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП", - повідомляє ДБР в Телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, до посадовця звернувся підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників.

"Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має "необхідні зв’язки" для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації", - зазначається в повідомленні.

Вартість такої "послуги" становила $1,5 тис. за людину.

Теги: #нацполіція #дбр

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