Комітет нацбезпеки рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву – нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти у першому читанні законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Комітет пропонує парламенту підтримати законопроєкт № 9421 щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву з подальшим доопрацюванням його до другого читання”, - розповила Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

За словами Фріз, законопроєкт пропонує Міністерству в справах ветеранів, спільно з Міноборони та Міносвіти, організовувати та реалізовувати початкову військову підготовку українців.

“Досвід ветеранів у цій сфері є безцінним, але треба ще узгодити деталі між різними законами, щоб уникнути плутанини. До другого читання буде усунено всі формальні недоліки, які є у початковій редакції законопроєкту”, - відзначила Фріз.

Як повідомлялось, урядовий законопроєкт (№9421) про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву зареєстровано у Верховної Раді 26 червня 2023 р.

Фріз також розповіла, що комітет підтримав прийняття у цілому законопроєкту №11290 про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (парламент прийняв законопроєкт у першому читанні 8 січня - ІФ-У).

“Кібератаки з боку Росії не припиняються, тому прийняття цього закону важливий крок до захисту країни,” - підкреслила народний депутат.

Крім цього Фріз повідомила, що комітет зняв з розгляду законопроєкт №12066 про створення Єдиного реєстру військовослужбовців.

Вона нагадала, що Верховна Рада прийняла закон №12066 про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку 18 грудня 2024 р., але на нього президент наклав вето.

“Пропозиції президента поставили в правовий тупик розробників законопроєкту, тож чергова спроба знайти компроміс з Офісом президента. Від себе наголошу, що вважаю в даному випадку зауваження цілком коректними”, - сказала Фріз.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради президент Володимир Зеленський 24 січня повернув у парламент зі своїми пропозиціями закон про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку. На думку глави держави, необхідно привести положення даного закону у відповідність із вимогами закону “Про публічні електронні реєстри”, а також доопрацювати його з урахуванням того, що інформація про окремі категорії військовослужбовців належить до державної таємниці.