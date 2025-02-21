Події

14:45 21.02.2025

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву – нардеп Фріз

2 хв читати
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву – нардеп Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти у першому читанні законопроєкт щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Комітет пропонує парламенту підтримати законопроєкт № 9421 щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву з подальшим доопрацюванням його до другого читання”, - розповила Фріз агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

За словами Фріз, законопроєкт пропонує Міністерству в справах ветеранів, спільно з Міноборони та Міносвіти, організовувати та реалізовувати початкову військову підготовку українців.

“Досвід ветеранів у цій сфері є безцінним, але треба ще узгодити деталі між різними законами, щоб уникнути плутанини. До другого читання буде усунено всі формальні недоліки, які є у початковій редакції законопроєкту”, - відзначила Фріз.

Як повідомлялось, урядовий законопроєкт (№9421) про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву зареєстровано у Верховної Раді 26 червня 2023 р.

Фріз також розповіла, що комітет підтримав прийняття у цілому законопроєкту №11290 про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (парламент прийняв законопроєкт у першому читанні 8 січня - ІФ-У).

“Кібератаки з боку Росії не припиняються, тому прийняття цього закону важливий крок до захисту країни,” - підкреслила народний депутат.

Крім цього Фріз повідомила, що комітет зняв з розгляду законопроєкт №12066 про створення Єдиного реєстру військовослужбовців.

Вона нагадала, що Верховна Рада прийняла закон №12066 про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку 18 грудня 2024 р., але на нього президент наклав вето.

“Пропозиції президента поставили в правовий тупик розробників законопроєкту, тож чергова спроба знайти компроміс з Офісом президента. Від себе наголошу, що вважаю в даному випадку зауваження цілком коректними”, - сказала Фріз.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради президент Володимир Зеленський 24 січня повернув у парламент зі своїми пропозиціями закон про внесення змін до деяких законів щодо створення і функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку. На думку глави держави, необхідно привести положення даного закону у відповідність із вимогами закону “Про публічні електронні реєстри”, а також доопрацювати його з урахуванням того, що інформація про окремі категорії військовослужбовців належить до державної таємниці.

Теги: #законопроєкт #рада #фріз #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 25.02.2025
Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

11:32 25.02.2025
Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

11:20 25.02.2025
Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

21:58 24.02.2025
Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

13:44 24.02.2025
Три роки тому ми могли втратити державу, але ми обрали спротив та гідність - Порошенко

Три роки тому ми могли втратити державу, але ми обрали спротив та гідність - Порошенко

19:19 23.02.2025
Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

14:56 23.02.2025
Рада робитиме все для подальшої підтримки України з боку парламентів інших країн - Стефанчук

Рада робитиме все для подальшої підтримки України з боку парламентів інших країн - Стефанчук

12:02 21.02.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Комітет нацбезпеки рекомендує парламенту підтримати пропозиції президента до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

11:33 18.02.2025
Відкрито всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію

Відкрито всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію

20:51 15.02.2025
Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції

Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

Третя штурмова Білецького анонсувала Платформу реформ для масштабування кращого досвіду

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА