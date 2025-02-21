РФ не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України, але ситуація в енергетиці контрольована - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що РФ не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України, але ситуація в енергетиці залишається контрольована.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Водночас прем'єр наголосив, що попри цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована.