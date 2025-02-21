Події

12:27 21.02.2025

РФ не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України, але ситуація в енергетиці контрольована - Шмигаль

1 хв читати
РФ не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України, але ситуація в енергетиці контрольована - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що РФ не полишає спроб знищити газову інфраструктуру України, але ситуація в енергетиці залишається контрольована.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Водночас прем'єр наголосив, що попри цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована.

Теги: #газова_інфраструктура #енергетика #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 25.02.2025
"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

09:52 25.02.2025
"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

"Київтеплоенерго" усунуло пошкодження тепломережі на просп. Академіка Глушкова

08:10 25.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

05:36 25.02.2025
Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

03:33 25.02.2025
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

21:13 24.02.2025
Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

20:45 24.02.2025
Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

19:29 24.02.2025
Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

14:55 24.02.2025
Італія долучиться до відбудови енергетики України - віцепрем'єр

Італія долучиться до відбудови енергетики України - віцепрем'єр

14:44 24.02.2025
РФ за три роки завдала понад 30 ударів по енергосистемі та окупувала 18 ГВт генерації - Галущенко

РФ за три роки завдала понад 30 ударів по енергосистемі та окупувала 18 ГВт генерації - Галущенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА