Зеленський: зустріч з Келлогом відновлює надію і нам потрібні сильні угоди з США

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Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч у четвер зі спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом "відновлює надію", і Україні потрібні сильні угоди з США.

"Сьогодні ж було багато нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють", - сказав президент у вечірньому відеозверненні у четвер.

Зеленський зазначив, що "доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено".

За його словами, "економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат".

Також він заявив, що обговорив з Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх українських полонених, яких утримують у Росії, а також – необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни "не ламали життя".

"Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, усім у світі", - підсумував український лідер.