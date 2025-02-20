Україна і Лівія обговорили двосторонній і міжнародний порядок денний

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з в.о. глави МЗС Лівії Аль-Тахер Салем Аль-Бауром.

"Гарна розмова з в.о Аль-Тахер Салем Аль-Баур. Ми обговорили двосторонній і міжнародний порядок денний, у тому числі наближення справедливого миру для України", - написав він у Х.

Сибіга підкреслив, що Україна цінує підтримку Лівією територіальної цілісності України та налаштована на розширення двосторонньої співпраці.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1892646700180775359