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17:55 20.02.2025

Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

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Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника можна на порталі "Дія"

Отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці можна на порталі "Дія", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Запрацювали ще дві нові послуги для ветеранів та родин полеглих у "Дії". Тепер отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці (ЧСЗ) можна просто на порталі "Дія" – без зайвих візитів до держустанов та бюрократії", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що для того, щоб податися на статус особи з інвалідністю внаслідок війни достатньо мати довідку про участь у бойових діях та довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Як повідомлялося, 18 лютого Мінветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації повідомили, що цифровізували послугу отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці, зокрема, що ці статуси можна отримати без заповнення паперових документів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій Україні.

Теги: #ветерани #дія

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