Події

17:27 20.02.2025

Щонайменше 7-8 об'єднань університетів відбудеться в Україні у 2025 році

2 хв читати
Щонайменше 7-8 об'єднань університетів відбудеться в Україні у 2025 році

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше 7-8 об'єднань університетів.

"Трішки про об'єднання університетів... Минулого року було проведено 9 об'єднань. Такого ще не робила жодна команда МОН. Трек правильний і давно на часі. Цього року вже одне об'єднання розпочалося. Попереду ще 7-8, як мінімум", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Також він розповів, що в Умані Черкаської області є два співставні за розміром державних університети (один має аграрне спрямування, інший – педагогічне).

"При цьому близько 40% освітніх програм в них, по суті, однакові і вони конкурують між собою в місті з населенням менше 100 тисяч за одних і тих самих абітурієнтів. Керівництво обох університетів розуміє, сприймає і поділяє державну політику у сфері вищої освіти. Тому дуже схоже, що рівноправне об'єднання двох середніх за розміром університетів може стати фундаментом для створення потужного регіонального університету", - додав Бабак.

Як повідомлялося, 12 лютого Кабінет міністрів приєднав Національний університет "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. В Міносвіти і науки повідомили, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

У свою чергу, в Одеській юракадемії вважають незаконнім рішення Кабміну про реорганізацію вишу, і будуть просити керівництво країни сприяти у його скасуванні.

Теги: #обєднання #вузи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 23.02.2025
Зеленський: Пропоную платформу об'єднаної армії Європи, в якій Україна стане першим кроком

Зеленський: Пропоную платформу об'єднаної армії Європи, в якій Україна стане першим кроком

19:32 31.12.2024
Львівські ФК "Карпати" і "Рух" заявили про об'єднання в сезоні 2025/26 рр.

Львівські ФК "Карпати" і "Рух" заявили про об'єднання в сезоні 2025/26 рр.

19:12 26.09.2024
Кабмін приєднав Львівський університет природокористування до Львівського університету ветеринарної медицини

Кабмін приєднав Львівський університет природокористування до Львівського університету ветеринарної медицини

20:06 25.09.2024
Генасамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила Росію зі свого складу

Генасамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила Росію зі свого складу

12:31 15.01.2024
В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

22:15 19.03.2023
Credit Suisse приєднується до UBS

Credit Suisse приєднується до UBS

19:50 09.02.2023
МЗС України закликає українських нардепів об'єднувати зусилля в питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом

МЗС України закликає українських нардепів об'єднувати зусилля в питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом

16:53 28.12.2022
Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

18:34 01.12.2022
Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль

Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль

10:57 01.12.2022
Корнієнко підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики зможуть об'єднати найближчими днями

Корнієнко підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики зможуть об'єднати найближчими днями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію 93 голосами, проти 18, 65 утримались

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

ОСТАННЄ

Лідери України і країн Північної Європи та Балтії прийняли спільну заяву до річниці повномасштабної агресії Росії проти України

Зеленський і Трюдо відзначили важливість зустрічей у Києві та G7

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

Укроборонпром виготовлятиме нові бронетранспортери за західними технологіями

Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію 93 голосами, проти 18, 65 утримались

Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

Понад 40 лідерів узяли участь у пленарному засіданні "Підтримуй Україну"

Майже 50% артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм постачаються Росії з Північної Кореї - Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА