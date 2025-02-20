Щонайменше 7-8 об'єднань університетів відбудеться в Україні у 2025 році

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше 7-8 об'єднань університетів.

"Трішки про об'єднання університетів... Минулого року було проведено 9 об'єднань. Такого ще не робила жодна команда МОН. Трек правильний і давно на часі. Цього року вже одне об'єднання розпочалося. Попереду ще 7-8, як мінімум", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Також він розповів, що в Умані Черкаської області є два співставні за розміром державних університети (один має аграрне спрямування, інший – педагогічне).

"При цьому близько 40% освітніх програм в них, по суті, однакові і вони конкурують між собою в місті з населенням менше 100 тисяч за одних і тих самих абітурієнтів. Керівництво обох університетів розуміє, сприймає і поділяє державну політику у сфері вищої освіти. Тому дуже схоже, що рівноправне об'єднання двох середніх за розміром університетів може стати фундаментом для створення потужного регіонального університету", - додав Бабак.

Як повідомлялося, 12 лютого Кабінет міністрів приєднав Національний університет "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. В Міносвіти і науки повідомили, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

У свою чергу, в Одеській юракадемії вважають незаконнім рішення Кабміну про реорганізацію вишу, і будуть просити керівництво країни сприяти у його скасуванні.