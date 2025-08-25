Кабмін приєднав Подільський держуніверситет до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка

Кабінет міністрів приєднав Подільський державний університет до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Згідно з розпорядженням №890 від 22 серпня, уряд погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації закладу вищої освіти "Подільський державний університет" шляхом приєднання його до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Зазначається, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в закладі вищої освіти "Подільський державний університет", продовжують навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті за обраними ними спеціальностями та джерелами фінансування.

Водночас Кабмін визнав таким, що втратило чинність своє попереднє рішення від 11 червня 2025 року, який він приєднав Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка до закладу вищої освіти "Подільського державного університету".

Заклад вищої освіти "Подільський державний університет" (багатогалузевий і класичний університет) виник після перейминування 2020 р. Подільського державного аграрно-технічний університету.