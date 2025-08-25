Інтерфакс-Україна
Події
10:51 25.08.2025

Кабмін приєднав Подільський держуніверситет до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка

1 хв читати
Кабмін приєднав Подільський держуніверситет до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка

Кабінет міністрів приєднав Подільський державний університет до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Згідно з розпорядженням №890 від 22 серпня, уряд погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації закладу вищої освіти "Подільський державний університет" шляхом приєднання його до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Зазначається, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в закладі вищої освіти "Подільський державний університет", продовжують навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті за обраними ними спеціальностями та джерелами фінансування.

Водночас Кабмін визнав таким, що втратило чинність своє попереднє рішення від 11 червня 2025 року, який він приєднав Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка до закладу вищої освіти "Подільського державного університету".

Заклад вищої освіти "Подільський державний університет" (багатогалузевий і класичний університет) виник після перейминування 2020 р. Подільського державного аграрно-технічний університету.

Теги: #вузи #приєднання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 20.08.2025
Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

19:30 06.06.2025
Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

19:51 21.05.2025
Приєднання до SEPA може принести бізнесу і населенню Україні до EUR100 млн на рік – ІЕД

Приєднання до SEPA може принести бізнесу і населенню Україні до EUR100 млн на рік – ІЕД

17:27 20.02.2025
Щонайменше 7-8 об'єднань університетів відбудеться в Україні у 2025 році

Щонайменше 7-8 об'єднань університетів відбудеться в Україні у 2025 році

21:03 24.01.2025
Трамп пообіцяв канадцям податкові послаблення в разі вступу Канади до складу США

Трамп пообіцяв канадцям податкові послаблення в разі вступу Канади до складу США

15:02 02.08.2024
Кабмін приєднав Університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету

Кабмін приєднав Університет інфраструктури та технологій до Національного транспортного університету

19:15 03.04.2024
ENTSO-E схвалило приєднання "Укренерго" до європейського ITC-механізму з 1 липня

ENTSO-E схвалило приєднання "Укренерго" до європейського ITC-механізму з 1 липня

12:31 15.01.2024
В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

В Україні потрібно зменшувати кількість вишів через скорочення кількості абітурієнтів - заступник міністра освіти

20:52 15.08.2023
Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

19:19 20.04.2023
Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА