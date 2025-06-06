Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Європейська комісія запропонує приєднати Україну до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.

Про це за результатами засідання Ради ЄС з питань телекомунікації, яке відбулося у п’ятницю в Брюсселі, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зокрема, в рамках "інше", Європейська комісія представила стан процесу приєднання України та Молдови до зони "роумінг як вдома", яка вже гарантує, що європейці можуть телефонувати, надсилати повідомлення та користуватися мобільними даними будь-де в ЄС без додаткової плати.

"Комісія повідомила, що після інформування про нещодавно прийнятий Україною законопроект вона незабаром запропонує оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року. Для Молдови аналогічна оцінка та пропозиція також можуть бути представлені найближчим часом", - сказано в пресрелізі.