Інтерфакс-Україна
Телеком
19:30 06.06.2025

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

1 хв читати
Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Європейська комісія запропонує приєднати Україну до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.

Про це за результатами засідання Ради ЄС з питань телекомунікації, яке відбулося у п’ятницю в Брюсселі, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зокрема, в рамках "інше", Європейська комісія представила стан процесу приєднання України та Молдови до зони "роумінг як вдома", яка вже гарантує, що європейці можуть телефонувати, надсилати повідомлення та користуватися мобільними даними будь-де в ЄС без додаткової плати.

"Комісія повідомила, що після інформування про нещодавно прийнятий Україною законопроект вона незабаром запропонує оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року. Для Молдови аналогічна оцінка та пропозиція також можуть бути представлені найближчим часом", - сказано в пресрелізі.

Теги: #єс #роумінг #приєднання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 06.06.2025
Відміна ATM у торгівлі з ЄС зачіпає 17 тарифних квот, Україна сподівається вирішити проблему днями – Свириденко

Відміна ATM у торгівлі з ЄС зачіпає 17 тарифних квот, Україна сподівається вирішити проблему днями – Свириденко

14:59 06.06.2025
В ЄК сподіваються в короткі терміни оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною для подальшої економічної підтримки

В ЄК сподіваються в короткі терміни оновлення угоди про зону вільної торгівлі з Україною для подальшої економічної підтримки

12:36 06.06.2025
Майбутній обсяг квот може бути не такий, як у попередніх умовах лібералізації торгівлі, допускає Стефанішина

Майбутній обсяг квот може бути не такий, як у попередніх умовах лібералізації торгівлі, допускає Стефанішина

11:31 06.06.2025
Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

20:59 05.06.2025
Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

19:39 05.06.2025
Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

12:18 04.06.2025
Україна в 2024 р. увійшла до трійки постачальників органічних продуктів в ЄС

Україна в 2024 р. увійшла до трійки постачальників органічних продуктів в ЄС

09:21 04.06.2025
Жовква обговорив із делегацією ЄС актуальні військові потреби України

Жовква обговорив із делегацією ЄС актуальні військові потреби України

05:47 04.06.2025
Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

16:07 03.06.2025
Посол ЄС про атаку на Суми: у відповідь на точний український удар Росія знову вдається до звірств

Посол ЄС про атаку на Суми: у відповідь на точний український удар Росія знову вдається до звірств

ВАЖЛИВЕ

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

ОСТАННЄ

Рівень вчасно доставлених відправлень "Укрпошти" сягнув 98%

Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

Опитування про цифрові послуги проходить у "Києві Цифровому"

ШІ-стартап Маска xAI продає акції на $300 млн і має намір залучити ще $5 млрд

"Нова пошта" пояснила, що зміниться для посилок з післясплатою через посилення контролю держави за діяльністю підприємців

Apple оскаржить припис ЄК забезпечити сумісність iOS із продуктами конкурентів

Зеленський підписав закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

"Київстар" планує завдяки інвестиціям в $1 млрд довести частку нетелеком доходів до 50% за 5 років

Наглядову раду "Укрпошти" залишив голова КМВА Тимур Ткаченко

"Нова пошта" після нічної атаки ворога встановить в Ізмаїлі мобільне відділення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА