19:34 20.08.2025

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

На цей час в Україні до електромереж приєднано 17,4 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ) з виданих технічних умов на 3 ГВт, повідомив голова Національного енергорегулятора НКРЕКП Юрій Власенко.

"На цей час техумов на приєднання УЗЕ до мереж видано на 3 ГВт, але, на жаль, приєднано тільки приблизно на 17 МВт", – сказав він під час засідання енергокомітету Верховної Ради у середу, присвяченому звіту НКРЕКП за 2024 рік, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

Він уточнив, що за спрощеною процедурою приєднання до мереж, запровадженою для мінімізації наслідків обстрілів РФ, техумов для приєднання УЗЕ до мереж оператора системи передачі видано на 2,3 ГВт, до мереж операторів системи розподілу (ОСР) – 0,7 МВт.

У представленій ним презентації зазначається, що УЗЕ приєднані саме до мереж ОСР, а саме три установки загальною потужністю 17,4 МВт.

Згідно з презентацією, всього у 2024 році до мереж приєднано 1,3 ГВт потужності генеруючих установок, що в 1,5 раза більше показника 2023 року, коли приєднали 0,88 ГВт. Споживачі у 2024 році приєднали 1,16 ГВт, виробники – 0,15 ГВт потужності. Водночас 56 тис. приєднань торік у 10 разів перевищила показник 2023 року, що свідчить про ріст кількості малих об’єктів генерації.

 

