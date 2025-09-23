ОТП Банк завершив приєднання "ОТП Факторинг Україна"

ОТП Банк (Київ) повідомив про завершення 19 вересня цього року процесу приєднання своєї дочірньої компанії ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

Як зазначається у повідомлені банку в системі розкриття НКЦПФР, рішення про припинення "ОТП Факторинг Україна" шляхом приєднання було ухвалене 26 вересня 2024 року.

За даними ресурсу YouControl, чистий прибуток "ОТП Факторинг Україна" за 2024 рік склав 34,42 млн грн проти 19,85 млн грн роком раніше, а виручка впала до 0,12 млн грн. Компанія на початок 2024 року мала 696,28 млн грн грошових коштів.

За даними НБУ, за загальними активами ОТП Банк на 1 липня 2025 року з показником 128,34 млрд грн займав 10 місце на ринку серед 60 банків. Його чистий прибуток в першому півріччі 2025 року склав 2,61 млрд грн.