Події

14:38 20.02.2025

Кошта разом з фон дер Ляєн їдуть до Києва на третю річницю війни РФ проти України

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Кошта разом з фон дер Ляєн їдуть до Києва на третю річницю війни РФ проти України
Фото: ANDBZ/ABACA

Президент Європейської ради разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та повним складом Єврокомісії будуть 24 лютого у Києві, щоб підтвердити підтримку Україні.

Про це Кошта повідомив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

«У понеділок, 24 лютого, виповнюється третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив бути в Києві, разом з фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента України Зеленського», - написав президент Європейської ради.

Раніше Європейська комісія анонсувала свій візит до Києву 24 лютого, який приурочений третій річниці початку війни Росії проти України.

Теги: #кошта #київ #ляєн

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