Інтерфакс-Україна
Події
21:18 19.02.2025

Волц вважає, що є хороші шанси на угоду між РФ і Україною, Макрон і Стармер відвідають США в справах врегулювання

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Волц вважає, що є хороші шанси на угоду між РФ і Україною, Макрон і Стармер відвідають США в справах врегулювання

Росія і Україна мають багато можливостей на досягнення домовленостей щодо миру в Україні, заявив у середу радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

«Шанси на мирну угоду для України, Росії - хороші», - наводить Bloomberg його слова в середу.

«Наступний крок - технічні групи, які обговорюватимуть деталі», - зазначив він.

Також він сказав, що в рамках заходів із врегулювання в Україні кризи наступного тижня до Вашингтона мають прибути президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер.

 

Теги: #україна #росія #угода #сша

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